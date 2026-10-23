விமான எரிபொருள் மீதான மதிப்புக் கூட்டு வரியைக் குறைத்தது தமிழக அரசு
விமான எரிபொருள் மீதான மதிப்புக் கூட்டு வரியை (வாட்) 29 சதவீதத்திலிருந்து 16 சதவீதமாக குறைத்து தமிழக அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
விமான எரிபொருள் மீதான மதிப்புக் கூட்டு வரியை (வாட்) 29 சதவீதத்திலிருந்து 16 சதவீதமாக குறைத்து தமிழக அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த வரிக் குறைப்பு வரும் நவ. 1-ஆம் தேதி முதல் 2027 அக். 31-ஆம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவை நிறுவனங்களின் விமானங்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் விமான எரிபொருள் மீதான வரி 29 சதவீதத்திலிருந்து 16 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையைத் தவிா்த்து தமிழகத்தின் பிற விமான நிலையங்களில் திட்டமிடப்பட்ட விமான சேவை நிறுவனங்களின் விமானங்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் எரிபொருள் மீதான வரி 29 சதவீதத்திலிருந்து 1 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அதிகபட்சமாகப் புறப்படும் எடையை 40,000 கிலோவுக்கு குறைவாகக் கொண்ட திட்டமிடப்பட்ட விமானங்களுக்கான எரிபொருள் மீதான வரி, பிற விமான நிலையங்களில் 5 சதவீதத்திலிருந்து 1 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தமிழக அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
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