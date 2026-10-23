குழந்தைகள் தினத்துக்கு 62.46 லட்சம் கேக்குகள் கொள்முதல்: தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்
குழந்தைகள் தினத்துக்கு 62.46 லட்சம் கேக்குகள் கொள்முதல்: தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
வரும் நவ. 14-ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினத்தன்று தமிழக அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு வழங்க 62.46 லட்சம் கேக் பாக்கெட்டுகள் கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
பிரிட்டானியா, ட்ரீம் பேக், எலைட் நேச்சுரல், ஐடிசி ஆகிய 4 நிறுவனங்களுடன் தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம் கேக் விநியோகத்துக்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது. பிரிட்டானியா நிறுவனம் 45 கிராம் எடையுள்ள 10,03,996 கேக்குகளையும், ட்ரீம் பேக் நிறுவனம் 45 கிராம் எடையுள்ள கேக்குகள் மற்றும் 50 கிராம் எடையுள்ள ஸ்விஸ் ரோல் வகைகள் என மொத்தம் 33,87,459 பாக்கெட்டுகளையும் வழங்க உள்ளன.
எலைட் நேச்சுரல் நிறுவனம் 45 கிராம் எடையுள்ள 10,06,861 கேக்குகளையும், ஐடிசி நிறுவனம் 43.2 கிராம் எடையுள்ள 8,48,096 ட்வின் பேக் ஸ்விஸ் ரோல் பாக்கெட்டுகளையும் வழங்க உள்ளன.
இந்த 4 நிறுவனங்கள் மூலம் மொத்தம் 62,46,412 கேக் பாக்கெட்டுகள் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளன. இதற்கான மொத்த ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.7,34,11,565.97 ஆகும். இந்த கேக்குகள் நவ. 9-ஆம் தேதி முதல் 11-ஆம் தேதி வரை விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என ஒப்பந்தத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் ஒரே வகையான கேக் மட்டுமே வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேக்குகளின் தரம், அளவு, தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதி, உணவுப் பாதுகாப்பு உரிம விவரங்கள் உள்ளிட்டவை சரிபாா்க்கப்படும். மேலும் கிடங்குகளில் இருந்து பள்ளிகளுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் கேக்குகளின் தரத்தைப் பரிசோதனை செய்வாா்கள் என்றும் ஒப்பந்த ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
Tamil Nadu government signs agreement to purchase 62.46 lakh cakes for Children's Day
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