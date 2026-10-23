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சென்னையில் இன்று மழை எப்படி இருக்கும்? மற்ற மாவட்டங்களில்..?

தமிழகத்தில் இன்று மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தகவல்...

Rain update

சென்னையில் இன்று மழை தொடருமா? - ENS

Updated On :

சென்னையில் இன்று (அக். 23) லேசான தூரல் மழை இருக்கும் என்றும் அக். 24, 25, 26 தேதிகளில் சென்னையில் நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.

அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"தமிழ்நாட்டிற்கு மீண்டும் ஒரு நல்ல நாள். மழையுடன் சென்னைக்கு விடிந்திருக்கிறது.

சென்னையில்....

இன்று தென் சென்னையிலிருந்து மேகங்கள் மெதுவாக சென்னையை நோக்கி நகரும். சென்னையின் கடலோரப் பகுதிகளில் மழை தொடங்கி, நகரின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை பெய்யும்.

இன்று காலை சூரியன் உதிக்கத் தொடங்கும்போது இந்த மழை பலவீனமடையும். சென்னையில் லேசான தூரல் மழை தொடரும்.

இன்று சென்னைக்கு மழைக்கான சிறந்த நாள் அல்ல (அதாவது பெரிய மழை இருக்காது). அக். 24, 25, 26 ஆகிய தேதிகள் சென்னைக்கு மிகவும் நல்ல நாள்கள். இந்த நாள்களில் நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.

உள் தமிழ்நாடு - டெல்டா, தென் தமிழ்நாடு பகுதிகள், கடலூர்

விருதுநகர், திண்டுக்கல், தேனி, ஈரோடு, தென்காசி, திருப்பூர், அரியலூர் மற்றும் டெல்டா பகுதிகளான மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம் ஆகிய அனைத்து இடங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்யும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் மற்றொரு பதிவில், "அடுத்த 4 - 5 நாள்களில் உருவாகும் புயல், தமிழ்நாட்டைப் பாதிக்காமல் ஆந்திரப் பிரதேசத்தை நோக்கி நகரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அர்னாப் என்று பெயரிடப்படும்" என்று கூறியுள்ளார்.

Summary

Tamil Nadu Weatherman about areas likely to receive rain in Tamil Nadu today

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