இரவு முதல் விடிய விடிய மழை பெய்யும்! தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அறிவிப்பு!
சென்னை உள்பட தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் இன்று இரவு தொடங்கி விடிய விடிய தொடர் மழை பெய்யும்...
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலிருந்து... - எக்ஸ்
தமிழ்நாட்டின் கடலோரப் பகுதிகளில் இன்று இரவு தொடங்கி விடிய விடிய தொடர் மழை பெய்யும் என தமிழ்நாடு வெதன்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தனது எகஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
''20.10.2026 முதல் 21.10.2026 காலை வரையிலான முன்னறிவிப்பு - இன்று இரவு முதல் நாளை காலை வரை கடலோரப் பகுதிகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த நாளாக இருக்கும். சென்னையும் அதிக பாதிப்புள்ள மண்டலத்தில் உள்ளது.
இந்தியப் பெருங்கடலில் உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தமிழகக் கடலோர மற்றும் அருகிலுள்ள மாவட்டங்களை நோக்கி நகர்கிறது. இது உள்நாட்டைக் கடந்து கேரளம் வழியாக அரபிக்கடலை நோக்கி நகரும். அதன் தொடர்ச்சியாக, தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இன்று பகல் வேளையில் வெய்யிலாக இருந்தபோதும் இரவில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் தீவிரமாக மழை பெய்யும். மாலை முதல் இரவு வரை படிப்படியாக மழையின் அளவு அதிகரித்து அதிகாலை வரை மழை தொடரும்.
டெல்டா, பாண்டிச்சேரி, கடலூர், விழுப்புரம் கடலோரப் பகுதிகளில் அதிகனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை கடலோரப் பகுதிகள் ஹாட்ஸ்பாட்டாக இருப்பதால் இரவு முதல் விடிய விடிய கனமழை பெய்யும்.
இது தவிர தஞ்சாவூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர் உள் மாவட்டப் பகுதிகள், திருவண்ணாமலை, மதுரை, சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, தேனி, விருதுநகர், திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு'' உள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.
மற்றொரு பதிவில், ''அண்ணா நகர்-கோயம்பேடு பகுதியில் நல்ல வானிலை தொடங்குகிறதா? நகரில் வேறு எங்கும் மழை தொடங்கியுள்ளதா?
இரவு முதல் காலை வரை, மழையின் தீவிரம் அதிகரித்து, நகரின் அனைத்துப் பகுதிகளையும் சூழ்ந்துகொள்ளும்.'' எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Good Spell starts in Anna Nagar-Koyembedu belt ? Anywhere else rains have started in the City ?— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) October 20, 2026
As we go into night to morning, the rains intensity will pickup and cover all city areas.
Summary
Rain will fall from night to dawn Chennai hotspot Tamil Nadu Weatherman report
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