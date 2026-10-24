கருத்து சுதந்திரத்தைப் பறிக்கும் சர்வாதிகாரியாக முதல்வர் விஜய் மாறிவிட்டாரா? செல்லூர் ராஜூ கேள்வி
கருத்து சுதந்திரத்தை பறிக்கும் சர்வாதிகாரியாக முதல்வர் விஜய் மாறிவிட்டாரா? என செல்லூர் ராஜூ கேள்வி எழுப்பினார்.
முதல்வர் விஜய்
தீயை கொளுத்தி போட்டது போல அரசு ஊழியர்கள் கருத்து சொல்லக்கூடாது என கூறுவது, கருத்து சுதந்திரத்தை பறிக்கக்கூடிய சர்வாதிகாரியாக முதல்வர் விஜய் மாறிவிட்டாரா? என்ற கேள்வியை எழுப்புவதாக செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.
மருது பாண்டியர்களின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மதுரை ஸ்காட் ரோடு பகுதியில் உள்ள மருது பாண்டியர்களின் சிலைக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய செல்லூர் ராஜு, மருது சகோதரர்களுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகிறோம்; மருது சகோதரர்களின் நினைவு தினத்தில் உறுதியேற்று கட்சியை வளர்ச்சியோடு கொண்டு செல்வோம்.
சுகாதாரத் துறையில் சமூக வலைத்தளங்கள் பொதுக்கூட்டங்களில் அரசுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிடுவதற்கு எதிரான சுற்றறிக்கை தொடர்பான கேள்விக்கு? இது ஜனநாயக நாடு, ஏற்கெனவே தவெகவின் தற்காலிக வெற்றியால் தற்குறி அரசாக மாறியிருக்கிறது.
எப்போதுமே ஜனநாயகத்திற்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் தாங்கள் வழிநடத்தபோவதாக சொல்வார்கள், நாட்டில் புதுமையை உருவாக்கப் போகிறோம், புது வளர்ச்சியை உருவாக்கப் போகிறோம், அனைவருக்கும் சுதந்திரம் என சொல்வார்கள், தவெகவின் தலைவரே அப்படிதான் பேசினார்.
கட்சி தொடங்கும் போது கூறினார், திராவிட இயக்கங்களுடைய ஆட்சியில் தமிழ்நாடு பாழாகி போனது என கூறுகிறார்கள், திராவிட இயக்கங்களின் ஆட்சியில் செய்த சிறப்பான சாதனையைதான் அவர் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியுள்ளது, அதை பின்பற்றி செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதுவரைக்கும் புதுமையாக எதுவும் செய்யவில்லை.
இதில் தீயை கொளுத்தி போட்டது போல அரசு ஊழியர்கள் கருத்து சொல்லக்கூடாது என கூறுவது கருத்து சுதந்திரத்தை பறிக்கக்கூடிய சர்வாதிகாரியாக முதலமைச்சர் விஜய் மாறிவிட்டாரா? என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
நாட்டில் ஏறி இருக்கக்கூடிய விலைவாசி, சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னை, மது போதை தாராளமாக நடைபெறுகிறது. இதையெல்லாம் இந்த அரசு 6 மாதமாகியும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை.
சிங்கப்பெண் என சொல்லிக்கொண்டு ஒரு படை அமைத்தார்கள். இரண்டு பெண் சிறுமிகள் காணாமல் போய் குடும்பமே மிகப்பெரிய துன்பத்தில் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சிங்கப்பெண்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?
நிர்வாகத்தை ஒழுங்காக செயல்படுத்தி என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் என சிந்தித்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
காவிரி நீர் பிரச்சனையில் எந்த ஒரு கவனமும் செலுத்தாத முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கிறார். இங்கே காவேரி பிரச்சனையை தீர்க்காமல் ஆந்திரத்துக்கு செல்கிறார். எதற்காக சென்றார் என்ன என்பது தெரியவில்லை. இங்கு உள்ள காவிரி டெல்டா பகுதி விவசாயிகள் மிகப்பெரிய துன்பத்தில் துயரத்திலும் இருக்கிறார்கள், இரண்டு போகம் சம்பாவும் குருவையும் அவர்களை ஏமாற்றி விட்டது.
மழையால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என அமைச்சர் ஆனந்த் கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, அவர வரச் சொல்லி பார்க்க சொல்லுங்க, கோட்டையிலிருந்து அமைச்சர்கள் பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள், மக்கள் இங்கு என்ன துன்பப்படுகிறார்கள் துயரப்படுகிறார்கள் என தெரியவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார் செல்லூர் ராஜூ.
Summary
Has Chief Minister Vijay turned into an autocrat who suppresses freedom of expression? Sellur Raju asks.
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