நீலகிரிக்கு அதி கனமழை! 9 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை!
அதி கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி...
அதி கனமழை
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு இன்று சிவப்பு எச்சரிக் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்தியகிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது, இன்று (அக்டோபர் 24, 2026) காலை 0 30 மணி அளவில் அதே பகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக (Well Marted Low Pressure Area)நிலவுகிறது இது மேலும் வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக (Depression) அதே பகுதிகளில் நிலவக்கூடும். மேலும் இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுப்பெற்று.
நாளை (25.10.202) ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் (Deep Depression) மேலும் வலுப்பெற்று 26.10.2026 தேதியில் மத்திய மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் புயலாகவும் (Cyclonic Storm மாறக்கூடும். இது மேலும் மேற்கு வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெற்று மத்திய மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் ஆந்திரப் பிரதேசக்டலோரப்பகுதிக்கு அருகில் 2 10.2025 தேதி காலை நகரக்கூடும்.நேற்று
நீலகிரிக்கு ரெட் அலர்ட்
இதன் காரணமாக அக். 24ல் நீலகிரி மாவட்டதின் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 0 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய அதி கனமழை பெய்யக்கூடும்.
விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர். தஞ்சாவூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை லை மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் மற்றும் புதுச்சேரி & காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 0 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன முதல் மிக கன மழை பெய்யக்கூடும்.
திருவள்ளூர்,சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் புதுக்கோட்டை வேலூர். ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர். நாமக்கல், சேவம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல். மதுரை, சிவராமநாதபுரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் இடி மின்னய் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் கூடிய கள மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை 3 மாவட்டத்துக்கு ரெட் அலர்ட்
25-10-2026 தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 0 முதல் 50 இவோ மீட்டர் வேகத்தில் கூடிய அதி கன மழை பெய்யக்கூடும்.
கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் கூடிய கள முதல் மிக கன மழை பெய்யக்கூடும்.
திருவள்ளூர் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி வேலூர், ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, நாமக்கல் சேவம். தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, மரோடு, விருதுநகர் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மற்றும் புதுவையிலும் ஓரிரு இடங்களிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு முெறல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்/ கூடியகள் மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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