உதகையில் சுவர் இடிந்து விழுந்து பாதுகாவலர் படுகாயம்; வாகனங்கள் சேதம்!
உதகையில் பெய்த கனமழை காரணமாக தனியார் விடுதியின் தடுப்புச் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் அதன் இரவுநேர பாதுகாவலர் படுகாயம் அடைந்தது குறித்து...
சேதமடைந்த கார். - படம் - ஏஎன்ஐ
உதகையில் பெய்த கனமழை காரணமாக தனியார் விடுதியின் தடுப்புச் சுவர் சனிக்கிழமை (அக். 24) இடிந்து விழுந்ததில் அதன் இரவுநேரப் பாதுகாவலர் படுகாயம் அடைந்தார்.
வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்ததைத் தொடர்ந்து, கோவை, உதகை, மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.
இதனால் நீலகிரி மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், கனமழை காரணமாக உதகையில் உள்ள தனியார் விடுதி ஒன்றின் தடுப்புச் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் அதன் இரவு நேரப் பாதுகாவலர் படுகாயம் அடைந்தார். இடிபாடுகலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட அவர், உதகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த விபத்தில் ஒரு கார் நசுங்கியது.மேலும் பல வாகனங்கள் சேதமடைந்தன. இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த தீயணைப்புப் படையினர் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே, நீலகிரியில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் அடுத்த 3 நாள்களுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் அங்கு வருவதைத் தவிர்த்துக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
#WATCH | Tamil Nadu: Retaining wall of a private lodge collapses following heavy overnight rainfall in Ooty, seriously injuring the night security guard. He was rescued from the debris and admitted to Ooty Government Medical College Hospital. A car was crushed, while sixâ¦ pic.twitter.com/ctuXlkjAYt— ANI (@ANI) October 24, 2026
Summary
The night security guard of a private hotel was seriously injured when the retaining wall of the hotel collapsed due to heavy rains in Udupi.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.