The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மருது சகோதரர்களுக்கு வீரவணக்கம்: முதல்வர் விஜய்சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 80 உயர்வு!கனமழை: கோவை குற்றாலம் அருவி மூடல்!கனமழை: நீலகிரியில் 6 தாலுகாக்களில் இன்று (அக். 24) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!தமிழகத்தில் இரு நாள்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை! அக். 26-இல் புயல் உருவாக வாய்ப்பு!கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ. 9,000 கோடி திரட்டுகிறது தமிழக அரசு!அருணாசல் எல்லையில் ரோந்துப் பாதைகளை சீன படைகள் பின்பற்றாததால் பதற்றம்: இந்தியாபாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!ரூ. 84,084 கோடிக்கு ‘சமுத்ர மந்தன்’ திட்டம்: கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய், எரிவாயு தேட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

போக்சோ வீரமணி மகள் அர்ச்சனாவுக்கு அழைப்பாணை!

போக்சோ வழக்கில் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனாவுக்கு அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்டது குறித்து...

Veeramani

வீரமணி - கோப்புப்படம்.

Updated On :

போக்சோ குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள வீரமணியின் வழக்கில் அவரது மகள் அர்ச்சனாவுக்கு சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அழைப்பாணை விடுத்துள்ளது.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ‘ஜெம்’ கிரானைட் நிறுவன உரிமையாளா் வீரமணி, அவரது உதவியாளா் சாந்தி, அவா் கணவா் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன், மேலாளர் சக்திவேல், காா் ஓட்டுநா்கள் லாசா், பாா்த்திபன், பாபு, ஆகியோா் ஆகியோா் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டனா்.

இந்த விவகாரம் குறித்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் ஆணையா் தேன்மொழி தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினா் விசாரணை செய்கின்றனா்.

இதனிடையே, வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா வெள்ளிக்கிழமையில் சிங்கப்பூர் செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் சென்றபோது, அவர் தடுக்கப்பட்டு, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் அழைத்துச் சென்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை நடத்தியபோது அர்ச்சனாவுக்கு திடீர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், அர்ச்சனாவிடம் விசாரணை நடத்த சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அழைப்பாணை விடுத்துள்ளது. மேலும், ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நேரில் ஆஜராகுமாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

Summary

SIT summons POCSO Veeramani's daughter Archana

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போக்சோ வீரமணியை 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி!

போக்சோ வீரமணியை 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி!

சென்னை விமான நிலையத்தில் வீரமணியின் மகள் தடுத்து நிறுத்தம்!

சென்னை விமான நிலையத்தில் வீரமணியின் மகள் தடுத்து நிறுத்தம்!

சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் வீரமணி ஆஜர்!

சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் வீரமணி ஆஜர்!

ஜெம் வீரமணி மீது 5-வது போக்ஸோ வழக்கு!

ஜெம் வீரமணி மீது 5-வது போக்ஸோ வழக்கு!

விடியோக்கள்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!