மேட்டூா் அணையில் இருந்து நீா் திறப்பு 1,000 கனஅடியாக குறைப்பு
மேட்டூா் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீா் திறப்பு வினாடிக்கு 1,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
மேட்டூா் அணையில் இருந்து நீா் திறப்பு 1,000 கனஅடியாக குறைப்பு - கோப்புப்படம்
மேட்டூா்: மேட்டூா் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீா் திறப்பு வெள்ளிக்கிழமை இரவு வினாடிக்கு 1,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது.
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து சரிந்ததாலும், டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதாலும் மேட்டூா் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை(அக்.21) பிற்பகல் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 6,000 கனஅடியில் இருந்து 3,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது.
இந்தநிலையில், வெள்ளிக்கிழமை இரவு 10 மணிக்கு டெல்டா பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 3,000 கன அடியிலிருந்து 1,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது.
இதைடுத்து சனிக்கிழமை காலை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 54.62 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 1681 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. நீர் இருப்பு 20.84 டி. எம். சியாக உள்ளது.
Water release from Mettur Dam reduced to 1,000 cubic feet
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