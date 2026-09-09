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மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து குறைந்தது: செப்.9 நிலவரம்!

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 4,822 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது தொடர்பாக...

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 4,822 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது - கோப்புப்படம்

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 8:31 am IST

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 4,822 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

காவிரியின் நீர் பிடிப்புப்பகுதிகளில் மழை இல்லாத காரணத்தாலும் கர்நாடகம் தமிழகத்திற்கு உரிய காவிரி நீரை திறக்க மறுப்பதாலும் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு புதன்கிழமை காலை வினாடிக்கு 4822 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

நீர்வரத்து குறைந்துள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 12,000 கனஅடி வீதமும், கிழக்கு-மேற்கு கால்வாயில் குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 400 கனஅடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம் 91.92 அடியிலிருந்து 91.50 அடியாக குறைந்துள்ளது. நீர் இருப்பு 54.38 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Water inflow to Mettur Dam decreases: Status as of Sept. 9!

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