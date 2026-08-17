மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு திங்கள்கிழமை (ஆக. 17) அதிகரித்துள்ளது.
இதன்படி திங்கள்கிழமை காலை அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 6,179 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 8,555 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
அணையின் நீர்மட்டம் 81.31 அடியிலிருந்து 81.85 ஆடியாக அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 2,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. நீர் இருப்பு 43.82 டிஎம்சியாக உள்ளது.
Summary
Water inflow into Mettur Dam increased on Monday (Aug. 17).
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