தனுஷ் வருகையால் தவெகவினருக்கு அச்சமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில்
நடிகர் தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியது குறித்து...
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - கோப்புப் படம்
நடிகர் தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியுள்ளார்.
நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகை தருவதைக் கண்டு தவெகவினர் அஞ்சுவதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சித்திருந்தார்.
இதுகுறித்து, ராமநாதபுரத்தில் செய்தியாளர்களுடன் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியதாவது, "யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி தொடங்கலாம். ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் அன்பைப் பெற்ற முதல்வர் விஜய்யின் தலைமையில்தான் அடுத்த 30 - 40 ஆண்டுகள் ஆட்சி நடக்கும். இதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.
மு.க.ஸ்டாலினையும் உதயநிதியையும் காட்டி வாக்கு கேட்க முடியாத நிலைமைக்கு திமுக போய்விட்டது. மு.க.ஸ்டாலினையும் உதயநிதியையும் நம்பாமல், சேகர்பாபு போன்றோர் வேறு கட்சிகளில் சேர முடிவெடுத்திருக்கின்றனர். அதிமுகவிலும் இதே நிலைமைதான்" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Actor Dhanush's political entry: Minister Nirmal Kumar responds
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