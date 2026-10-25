ஆம்பூர் அருகே பாலாற்றில் மீண்டும் பொங்கி வழியும் ரசாயன நுரை: தொடர் மழையைப் பயன்படுத்தி ஆலைகள் அட்டூழியம்!
ஆம்பூர் அருகே பாலாற்றில் மீண்டும் பொங்கி வழியும் நச்சு ரசாயன நுரை பற்றி...
பாலாற்றில் பொங்கி வழியும் நச்சு ரசாயன நுரை.
ஆம்பூர் அருகே பாலாற்றில் மீண்டும் பொங்கி வழியும் நச்சு ரசாயன நுரையால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவுகிறது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாக தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையைப் பயன்படுத்தி, வாணியம்பாடியில் இயங்கி வரும் சில தோல் தொழிற்சாலைகள் தங்களின் சுத்திகரிக்கப்படாத நச்சு ரசாயனக் கழிவுநீரைப் பாலாற்றில் நேரடியாகத் திறந்துவிட்டுள்ளதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இதன் காரணமாக, ஆம்பூரை அடுத்த மாராப்பட்டு பாலாற்றுத் தரைப்பாலத்தில், ஆற்று நீரே கண்ணுக்குத் தெரியாத அளவிற்கு வெள்ளை நிற ரசாயன நுரை பல அடி உயரத்திற்கு மலை போல் பொங்கி வழிகிறது. பாலத்தின் அடியில் இருந்து கொட்டும் தண்ணீர் முழுவதும் வெள்ளைப் பஞ்சுப் பொதிகள் போலவும், பனிப்பாறைகள் போலவும் குவிந்து கிடப்பது அப்பகுதி மக்களைப் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
தரைப்பாலத்தில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் அச்சத்துடன் நின்று இந்த அவலத்தைப் பார்த்துச் செல்கின்றனர். மேலும், காற்றில் பறக்கும் நச்சு நுரையின் துகள்களால் அப்பகுதி முழுவதும் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறல், கண் எரிச்சல் மற்றும் தோல் ஒவ்வாமை ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்த ரசாயன நச்சு நீர் ஆற்றுப்படுகை வழியே சென்று நிலத்தடி நீரில் கலப்பதால், விவசாயக் கிணறுகள் மற்றும் குடிநீர் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் பாழாகும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. மழை பெய்யும் நேரங்களில் அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு குறைவாக இருப்பதைத் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, தொழிற்சாலைகள் கழிவுநீரை ஆற்றில் கலப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இதனால் பாலாற்றின் சுற்றுச்சூழல் முற்றிலும் சீரழிந்து வருகிறது.
எனவே, தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளும், திருப்பத்தூர் மாவட்ட நிர்வாகமும் உடனடியாக ஆய்வு செய்து, பாலாற்றில் ரசாயனக் கழிவுகளை வெளியேற்றிய தொழிற்சாலைகளைக் கண்டறிந்து சீல் வைக்க வேண்டும் எனவும், அவர்கள் மீது கடும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பாலாற்றுப் பாசன விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் ஆவேசத்துடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Summary
Great tension prevails in the area as toxic chemical foam froths and overflows once again in the Palar River near Ambur.
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