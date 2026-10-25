திருமணிமுத்தாறில் நுரையுடன் வெள்ளப்பெருக்கு: சாயக் கழிவுகள் கலக்கப்படுவதால் பரபரப்பு
திருமணிமுத்தாற்றில் நுரையுடன் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சாயக் கழிவு நீா் கலப்பதாக விவசாயிகள் கவலை குறித்து....
திருமணிமுத்தாறில் நுரையுடன் வெள்ளப்பெருக்கு - டிஎன்எஸ்
திருமணிமுத்தாற்றில் நுரையுடன் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சாயக் கழிவு நீா் கலப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனா்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் சனிக்கிழமை இரவு முதல் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருவதால் நீர் நிலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக சேலத்தின் மையப்பகுதியில் ஓடும் திருமணிமுத்தாற்றில் கழிவுகள் அனைத்தும் அடித்து செல்லப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், திருமணிமுத்தாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதை பயன்படுத்திக் கொண்டு திருமணிமுத்தாறு ஓரத்தில் உள்ள சாய, சலவை பட்டறைகளில் இருந்து சுத்திகரிக்காத சாய நீரை ஆற்று வெள்ளத்தில் கலப்பதால்தான் கொண்டலாம்பட்டி பகுதியில் நுரை தள்ளியபடி மழைநீர் வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறது.
திருமணிமுத்தாற்றையொட்டி ஆயிரக்கணக்கான நிலங்கள் பாசன வசதி பெரும்நிலையில் இந்த தண்ணீர் நிலத்தடி நீரை பாதிக்கும் என்பதாலும் விவசாய நிலங்களுக்கு தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் உரிய ஆய்வு மேற்கொண்டு சாயப்பட்டறை கழிவுகளை வெளியேற்றுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
Flooding with foam in Thirumanimuthar: Controversy due to dye waste being mixed in
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