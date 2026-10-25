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மேட்டூர் அணை நிலவரம் (அக். 25)

இன்றைய மேட்டூர் அணை நிலவரம் தொடர்பாக...

mettur dam

மேட்டூர் அணை - கோப்பிலிருந்து...

Updated On :

மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று (அக். 25) மாலை விநாடிக்கு 1,590 கன அடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில், இன்று நீர்வரத்து குறைந்தது.

இன்று (அக். 25) காலை நிலவரப்படி, நீர்வரத்து விநாடிக்கு 1,582 கன அடியாக சற்று குறைந்தது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு, விநாடிக்கு 1,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 54.58 அடியிலிருந்து 54.6 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. நீர் இருப்பு 20.84 டிஎம் சியாக உள்ளது.

Summary

The water inflow into Mettur Dam decreased yesterday (Oct. 25) evening, when it was receiving 1,590 cubic feet per second.

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