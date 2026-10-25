இடைத்தேர்தலுக்கு முன்பாக ஈரான் மீது தாக்குதலுக்கு வாய்ப்பு..! மீண்டும் குழப்பிய டிரம்ப்!
ஈரான் மீதான தாக்குதல் பற்றிய கேள்விக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறிய பதில் குறித்து...
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - படம்: ஏபி
ஈரான் மீதான தாக்குதலைத் தொடர்வது பற்றிய செய்தியாளர் கேள்விக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், “தீவிரமான தாக்குதல் நடத்தவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. அதேசமயம், மிகப்பெரிய ஒப்பந்தம் செய்யவும் வாய்ப்பிருக்கிறது" என்றார்.
சமீபத்திய சமூக வலைதள பதிவில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், “ இடைத்தேர்தல் முடியும் வரை ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த மாட்டோம்” எனக் கூறியிருந்த நிலையில், தற்போதைய பதில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வரும் நவ.3ஆம் தேதி அமெரிக்காவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றன. அதற்கான பரப்புரையில் அமெரிக்க அதிபர் தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில் ஈரான் மீதான தாக்குதலையும் விடுவதாக இல்லை எனக் கூறியுள்ளார்.
ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடருமா என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேசியிருப்பதாவது:
நான் என்ன செய்யப்போகிறேன் என்பதை உங்களிடம் கூறுவேன் என நினைக்கிறீர்களா? அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேசமயம் அழகான, மிகப்பெரிய ஒப்பந்தத்திற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ஈரான் ஒப்பந்தம் செய்ய விரும்புகிறது. ஆனால், பிரச்னை என்னவென்றால், அவர்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தைக் கடைப்பிடிப்பார்களா? எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கிடையில், போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை வாஷிங்டன் சீர்குலைப்பதாக ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷெஷ்கியன் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
அரசு தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட கருத்துக்களில், ஈரானின் உச்ச தலைவர் ஈரானிய அதிகாரிகளுக்கு "ஒப்பந்தத்தை முடித்துவிடுங்கள்" என்று அறிவுறுத்தியதாகவும், ஆனால் "இந்தக் கயவர்கள் ஆட்டத்தின் விதிகளை மீறிவிட்டனர்" என்றும் அவர் கூறினார்.
செவ்வாய்க்கிழமை இஸ்ரேலில் நடைபெறவிருக்கும் தேர்தல்களுக்கு முன்னரோ அல்லது பின்னரோ, அல்லது அமெரிக்க இடைத்தேர்தல்களுக்கு முன்பாகவோ இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா ஒருவரையொருவர் மீண்டும் தாக்குவதற்கு வாய்ப்பிருப்பதால் மக்களிடையே பதற்றம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
Summary
US President Donald Trump weighs more strikes or deal with Iran
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