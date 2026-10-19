பிரான்ஸ் விரைவில் முஸ்லிம் நகரமாக மாறும்: டிரம்ப்
பிரான்ஸ் நாட்டில் குடியேறுபவர்கள் அதிகரித்ததாலேயே வன்முறை வெடித்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியது குறித்து...
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் | பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் - கோப்புப் படம்
பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரீஸ் நகரம் மிக விரைவில் முஸ்லிம் நகரமாக மாறும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
பிரான்ஸ் நாட்டில் பள்ளிகளில் போதிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாதது தொடர்பாக இளம் தலைமுறையினர் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், தற்போது விலைவாசி உயர்வு, பணவீக்கம், அந்நாட்டு அரசின் சிக்கன கொள்கைகளுக்கு எதிராக மக்களும் தொழிற்சங்கங்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அரசுக்கு எதிராக சுமார் 5.5 லட்சம் பேர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக அந்நாட்டு அரசு கூறும்நிலையில், 8 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தொழிற்சங்கள் கூறுகின்றன.
இந்த நிலையில், பிரான்ஸ் வன்முறை குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது, பிரான்ஸில் குடியேறியவர்களே அந்நாட்டைக் கைப்பற்றிவிட்டனர். அந்நாட்டின் எல்லைகளை அரசு விரைவாக மூட வேண்டும்.
உலகில் உள்ள அனைவரையும் உங்கள் நாட்டுக்குள் நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்கள். பாரீஸ், ஒரு முஸ்லிம் நகரமாக மிக விரைவில் மாறப் போகிறது.
பிரான்ஸில் மிகப் பெரிய தவறைச் செய்வதாகவும், உலகில் உள்ள அனைவரும் உள்ளே வருவதற்கு அவர்கள் அனுமதிப்பதாகவும் நீண்ட காலத்துக்கு முன்பே மேக்ரானிடம் நான் கூறினேன். அவர்கள் நாட்டின் எல்லைகளை மூட விடுமாறும் நான் கூறினேன்.
நாங்கள் எங்கள் (அமெரிக்கா) எல்லைகளை மூடிவிட்டோம். ஆனால், அவர் (பிரான்ஸ்) மூடவில்லை. ஐரோப்பாவின் எல்லைகள் மூடாவிட்டால் அழிந்துவிடும். ஒரு காலத்தில் சிறந்த நாடாக இருந்த நாடு, தற்போது சிதைந்து விட்டது. காலம் கடப்பதற்குள், பிரான்ஸ் மீண்டும் கட்டுப்பாட்டைப் பெற வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Paris is going to be a Muslim city very soon, says US President Donald Trump
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