குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறிவிட்டது: கனிமொழி எம்.பி.
திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், எம்.பி.யுமான கனிமொழி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவு பற்றி....
முதல்வர் விஜய் - திமுக எம்.பி. கனிமொழி - கோப்புப் படம்
குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறிவிட்டது என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், எம்.பி.யுமான கனிமொழி தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், செஞ்சியில் காணாமல் போன ஏழு வயதுச் சிறுமியை 14 நாட்களாகியும் கண்டுபிடிக்கவில்லை.
வேளாங்கண்ணிக்குச் சென்ற இரண்டு சிறுமிகளை விடுதியில் அடைத்துப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக வெளியாகியுள்ள செய்தி நெஞ்சைப் பதறவைக்கிறது.
சாத்தான்குளத்தில் இரு சிறுமிகள் கடத்தப்பட்ட நிலையில், ஒரு சிறுவன் அரிவாளால் வெட்டுப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கோவையில் சாதிய வன்கொடுமையால் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார் . மறுபுறம், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு காய்ச்சலுக்குச் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நான்கு வயதுச் சிறுவன் உயிரிழந்துள்ளார்.
இப்படி எல்லா வழிகளிலும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறிவிட்டது. குழந்தைகளை வைத்து, ஓட்டு வாங்கி ஆட்சிக்கு வந்த விஜய் மாமா எங்கே போனார்? எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
DMK Deputy General Secretary and MP Kanimozhi stated that Tamil Nadu has become an unsafe state for children.
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