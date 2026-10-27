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ரயில்களில் கைப்பேசி மின்னேற்றும் வசதி: இரவு 11 மணிமுதல் காலை 5 மணி வரை நிறுத்த உத்தரவு

அனைத்து ரயில் பெட்டிகளிலும் கைப்பேசி மின்னேற்றும் முனைகளை இரவு 11 மணிமுதல் காலை 5 மணி வரை நிறுத்தி வைக்க அறிவுறுத்தல்

ரயில் - பிரதிப் படம்

Updated On :

அனைத்து ரயில் பெட்டிகளிலும் கைப்பேசி மின்னேற்றும் முனைகளை இரவு 11 மணிமுதல் காலை 5 மணி வரை நிறுத்தி வைக்க அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக அனைத்து ரயில்வே மண்டல முதன்மை தலைமை இயந்திரப் பொறியாளா்களுக்கு ரயில்வே அமைச்சகம் சாா்பில் அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது: தென்கிழக்கு ரயில்வே மண்டலத்தில், ரயில் பயணத்தின்போது மேற்குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பயணி ஒருவா் தனது மின்சேமிப்புக் கருவியை (பவா் பேங்க்) மின்னேற்றம் செய்தபோது, அது பெரும் புகையுடன் வெடித்தது. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த மின்னேற்ற முனைகளின் செயல்பாட்டை ரயில் ஊழியா் நிறுத்தத் தவறியதே இதற்கு காரணம்.

இந்தச் சம்பவத்தைக் கருத்தில்கொண்டு, ரயில்களில் இரவு 11 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை கைப்பேசி மின்னேற்றும் முனைகளின் செயல்பாட்டை நிறுத்துவதை ரயில் ஊழியா்கள் தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இதில் எந்தச் சலுகைக்கும் இடமளிக்கக் கூடாது.

இந்த அறிவுறுத்தல் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், சம்பந்தப்பட்ட ரயில் ஊழியா்களுக்கு உரிய ஆலோசனைகள் மற்றும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அதோடு, அலுவலா்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளா்கள் அளவில் ரயில்களில் திடீா் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, இந்த நடைமுறை முழுமையாகப் பின்பற்றப்படுகிா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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