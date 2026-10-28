மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு: அக்.28 நிலவரம்!
மேட்டூா் அணைக்கு புதன்கிழமை நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தொடர்பாக...
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 2,680 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. - கோப்புப்படம்
மேட்டூா்: மேட்டூா் அணைக்கு நீர்வரத்து 1894 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து புதன்கிழமை காலை வினாடிக்கு 2,680 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.
அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனம், குடிநீருக்காக அணையின் சுரங்க மின் நிலையம் வழியாக 1000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது.
அணையின் நீா்மட்டம் 54.78 அடியில் இருந்து 54.98 அடியாக உயா்ந்துள்ளது. நீா் இருப்பு 21.09 டிஎம்சியாக உள்ளது.
Increase in water inflow to Mettur Dam: Status as of Oct 28!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.