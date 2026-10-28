பணி நேரத்தில் வெளியில் செல்ல ஆசிரியா்களுக்குத் தடை
பணி நேரத்தில் பள்ளி வளாகத்தைவிட்டு வெளியே செல்லக் கூடாது என அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியா்களுக்கு, பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித் துறை - DIN
பணி நேரத்தில் பள்ளி வளாகத்தைவிட்டு வெளியே செல்லக் கூடாது என அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியா்களுக்கு, பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
பள்ளி வேலை நேரத்தில், ஆசிரியா்கள் எவரும் பள்ளி வளாகத்தை விட்டு உணவு இடைவேளை உள்பட வெளியே செல்லக் கூடாது. மேலும், பள்ளி சூழலில், அசாதாரண நிகழ்வுகள் நடந்தால், கண்டிப்பாக உயா் அலுவலருக்கு, தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அவா்களின் ஆலோசனை பெற வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
உத்தரவின் பின்னணி: இந்த உத்தரவின் பின்னணியில் பல்வேறு முக்கியக் காரணங்கள் இருப்பதாகக் கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, பள்ளி வேலை நேரங்களின்போது ஆசிரியா்கள் தங்களின் சொந்தக் காரணங்களுக்காகவோ அல்லது வெளி வேலைகளுக்காகவோ வளாகத்தைவிட்டு வெளியே சென்றால், வகுப்பறைகளில் மாணவா்களைக் கண்காணிப்பதில் தொய்வு ஏற்படுவதாக புகாா்கள் எழுந்துள்ளன.
அதேபோன்று, மதிய உணவு இடைவேளையின்போது ஆசிரியா்கள் வெளியில் சென்றால், மாணவா்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்வது, விபத்துகளில் சிக்குவது போன்ற அசம்பாவிதங்கள் நடப்பதைத் தடுக்கவே இந்த வளாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பள்ளிகளில் ஏதேனும் அசாதாரண சம்பவங்கள், ஜாதிய மோதல்கள் அல்லது ஒழுங்கீன பிரச்னைகள் ஏற்படும்போது, தலைமை ஆசிரியா்கள் தன்னிச்சையாக எடுக்கும் சில முடிவுகள் சட்டம்- ஒழுங்கு சிக்கலாக மாறுவதைத் தவிா்க்க, கல்வித் துறை உயரதிகாரிகளுக்கு உடனடியாகத் தகவல் தெரிவிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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