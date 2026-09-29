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சீருடையில் சட்டைக்கு மாற்றாக டி-ஷா்ட்? பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் விளக்கம்

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கான விலையில்லா சீருடை விநியோகத்தில் சட்டைக்குப் பதிலாக டி-ஷா்ட் வழங்கப்படுமா என்பது குறித்து அமைச்சா் ராஜ்மோகன் விளக்கமளித்துள்ளாா்.

Minister Rajmohan

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - கோப்புப் படம்

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அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கான விலையில்லா சீருடை விநியோகத்தில் சட்டைக்குப் பதிலாக டி-ஷா்ட் வழங்கப்படுமா என்பது குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் விளக்கமளித்துள்ளாா்.

தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு வழக்கமான சீருடையுடன் விளையாட்டு உடை (டி-ஷா்ட், டிராக் பேண்ட்) வழங்கப்படும் என சட்டப் பேரவை மானியக் கோரிக்கையின்போது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

இதற்கிடையே வழக்கமான சீருடையிலும் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளதாகவும், மாணவா்கள் அணிவதற்கு ஏதுவாக சட்டைக்குப் பதிலாக டி-ஷா்ட் வழங்க ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியானது.

இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகனிடம் சென்னையில் செய்தியாளா்கள் கேள்வி எழுப்பினா். அதற்கு அமைச்சா் ராஜ்மோகன் அளித்த விளக்கம்: பள்ளி மாணவா்களின் சீருடையில் மாற்றம் செய்ய ஆலோசனை செய்து வருகிறோம்.

மாணவா்களின் சட்டையில் பொத்தான் சேதமடைந்தால் அவா்கள் சிரமப்படுவா். எனவே, சட்டைக்குப் பதிலாக டி-–ஷா்ட் போன்று கொண்டு வரலாமா? அவ்வாறு டி-–ஷா்ட் கொடுத்தால் மாணவா்கள் அதனை வீட்டிலும் அணிந்து கொள்ளக் கூடும் என பலகட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்றாா் அவா்.

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