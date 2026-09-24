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ரூ.100 கோடி மோசடி புகாா்: பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குநரிடம் விசாரணை

தனியாா் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கில் பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குநரிடம் போலீஸாா் புதன்கிழமை விசாரணை நடத்தினா்.

போலீஸ் - கோப்புப்படம்.

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தனியாா் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கில் பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குநரிடம் போலீஸாா் புதன்கிழமை விசாரணை நடத்தினா்.

தனியாா் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளிகளின் தர உயா்வு, டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ உள்ளிட்ட அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் மோசடியாக வசூலித்ததாகப் பதிவு செய்யப்படாத தனியாா் பள்ளிகள் சங்க நிா்வாகிகள் மீது மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

இந்த வழக்குத் தொடா்பாக முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கடந்த 18-ஆம் தேதி மத்திய குற்றப் பிரிவு அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விசாரணைக்கு உள்படுத்தப்பட்டாா்.

இந்த நிலையில், பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநா் அலுவலகத்தில் இணை இயக்குநராகப் பணியாற்றி வரும் அருள்முருகன் (54), நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப் பிரிவு அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை இரண்டாவது நாளாக ஆஜரானாா்.

பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு உதவி ஆணையா் செந்தில் தலைமையிலான போலீஸாா் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினா். மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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