யுஜிசி நெட் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க அக்.31 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு

யுஜிசி நெட் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க அக்.31 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு
நாடு முழுவதும் வரும் டிசம்பரில் நடைபெறவுள்ள யுஜிசி நெட் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் அக்.31-ஆம் தேதியுடன் முடிவடையவுள்ளது.
கோப்புப்படம்
நாடு முழுவதும் வரும் டிசம்பரில் நடைபெறவுள்ள யுஜிசி நெட் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் அக்.31-ஆம் தேதியுடன் முடிவடையவுள்ளது.
உதவிப் பேராசிரியா் பதவிக்கு தகுதித் தோ்வாகவும், முனைவா் படிப்பில் உதவித்தொகை பெறவும் மற்றும் முனைவா் படிப்புக்கான நுழைவுத் தோ்வாகவும் யுஜிசி நெட் தோ்வு தேசிய தோ்வு முகமை மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்தோ்வு ஜூன் மற்றும் டிசம்பா் என ஆண்டுக்கு இருமுறை நடைபெறும் நிலையில், வரும் டிசம்பா் மாதத் தோ்வுக்கான அறிவிப்பு கடந்த அக். 8-ஆம் தேதி வெளியானது. அதன்படி, இத்தோ்வுக்கு புதன்கிழமை (அக்.28) வரை கால விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த அவகாசம் அக். 31-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தாமத கட்டணம் இல்லாமல் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைத் தொடா்ந்து நவ. 2 முதல் 4 வரை விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும். தேசிய தோ்வு முகமையின் தரவுகளின்படி, அக். 26-ஆம் தேதி வரை 5,50,048 விண்ணப்பப் பதிவு மேற்கொண்டுள்ளனா். அதில் 3,73,419 போ் கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்துள்ளனா்.
யுஜிசி நெட் தோ்வுக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவா்கள் https://ugcnet.nta.nic.in என்ற இணையதளத்தில் வழியாக அக்.31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 1,150 செலுத்த வேண்டும். ஒபிசி பிரிவினா் ரூ. 600, எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரா்கள் ரூ. 325 செலுத்த வேண்டும். இத்தோ்வு மொத்தம் 87 பாடங்களுக்கு டிச. 14 முதல் 18 வரை மற்றும் 21 என 6 நாள்களுக்கு நடைபெறவுள்ளது. தோ்வா்களுக்கு தோ்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்ட நகரத்தின் விவரம் நவ. 23-ஆம் தேதியும், மற்றும் ‘அட்மிட்’ காா்டு டிச.7-ஆம் தேதி வெளியாகும் என என்டிஏ தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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