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ஊரகத் திறனாய்வுத் தோ்வு: விண்ணப்ப அவகாசம் நீட்டிப்பு

தமிழக ஊரகப் பகுதிகளில் 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு அரசு தோ்வு இயக்ககத்தால் நடத்தப்படும் தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வு தோ்வுக்கு அக். 21-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழக ஊரகப் பகுதிகளில் 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு அரசு தோ்வு இயக்ககத்தால் நடத்தப்படும் தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வு தோ்வுக்கு அக். 21-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசுத் தோ்வு இயக்குநரகம் வியாழக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்த அரசுத் தோ்வு இயக்குநரின் செய்திக் குறிப்பு:

தமிழ்நாடு ஊரகப் பகுதிகளில் 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு அரசு தோ்வு இயக்ககத்தால் தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வு தோ்வு (டிரஸ்ட்) 1991-1992-ஆம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நிகழ் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வு தோ்வு நவ. 21 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்தத் தோ்வுக்கு மாணவா்கள் தங்கள் பள்ளிகள் மூலம் விண்ணப்பிக்க அக்.13-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. பின்னா் மாணவா்களின் நலன் கருதி இந்தக் கால அவகாசம் அக்.15-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டது. தற்போது அதிக மாணவா்கள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறும் வகையில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் அக். 21-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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