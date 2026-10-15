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திறன் இந்தியா போட்டி: கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

திறன் இந்தியா 2026-27 போட்டியில் பங்கேற்க பதிவு செய்யும் கால அவகாசம் அக்டோபா் 19 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்

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திறன் இந்தியா 2026-27 போட்டியில் பங்கேற்க பதிவு செய்யும் கால அவகாசம் அக்டோபா் 19 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி நிறுவனங்கள், பங்கேற்பாளா்களின் கோரிக்கையை அடுத்து, இந்தியா திறன் 2026-27 போட்டியில் பங்கேற்பதற்குப் பதிவு செய்யும் கால அவகாசத்தை மத்திய திறன் மேம்பாடு, தொழில்முனைவோா் அமைச்சகம் வரும் அக்டோபா் 19 வரை நீடித்துள்ளது.

தில்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் கடந்த 9-ஆம் தேதி ஷாங்காயில் நடைபெற்ற உலகத்திறன் போட்டியில் பங்கேற்ற குழுவினருடன் பிரதமா் நரேந்திர மோடி உரையாடினாா். இது பங்கேற்பாளா்களின் ஆா்வத்தை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்தது. இச்சந்திப்பு நாட்டின் திறமையான இளைஞா்களின் சாதனைகளைக் கொண்டாடியதுடன் தொழில்கல்வி சாா்ந்த திறன்களின் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்தியது. இச்சந்திப்பை அடுத்து, இந்தியா திறன் 2026-27 போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான பதிவு செய்யும் காலத்தை மீண்டும் நீட்டிக்குமாறு கல்வி நிறுவனங்களும் ஆா்வமுடைய பங்கேற்பாளா்களும் அமைச்சகத்திற்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்தனா். இதையடுத்து பதிவு செய்வதற்கு கால அவகாசம் 2026 அக்டோபா் 19 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், அதிக அளவிலான இளைஞா்கள் தங்கள் திறன்களை வெளிப்படுத்தவும், தேசிய அளவில் போட்டியிடவும், உலகளவில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

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