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பொருளாதார நிபுணர் கலையரசன் சட்டவிரோதமாக கைது: பெ.சண்முகம் கண்டனம்

கலையரசனை சட்டவிரோதமாக போலீசார் அழைத்துச் சென்றதற்கு சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் கண்டனம் குறித்து...

Economist Kalaiyarasan arrested illegally

பொருளாதார நிபுணர் கலையரசன் சட்டவிரோதமாக கைது செய்யப்பட்டதற்கு பெ.சண்முகம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். - எக்ஸ்

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பேராசிரியரும் பொருளாதார நிபுணருமான கலையரசனை சட்டவிரோதமாக போலீசார் அழைத்துச் சென்றதற்கு சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள கண்டன பதிவில்,

பேராசிரியரும் பொருளாதார நிபுணருமான கலையரசன் நேற்று நள்ளிரவு, விடியற்காலையில் பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளைக் கூறி அராஜகமான முறையில் கைது செய்துள்ள தவெக அரசுக்கு கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

சென்னை வளர்ச்சி மைய பேராசிரியர் கலையரசன் புதன்கிழமைஅதிகாலை அவரது வீட்டில் இருந்து சீருடை இல்லாத போலீசாரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார்.

நள்ளிரவு கைது, விடியற்காலை கைது என்பதெல்லாம், காவல்துறையின் ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதோ? என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது என அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

கலையரசன் சமூக வலைதளங்களில் விலைவாசி உயர்வு குறித்துப் பேசியதால் கைது செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அது அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கே இல்லை; போலியான கணக்கு என்பது தெரியவந்துள்ளது.

Economist Kalaiyarasan arrested illegally: P. Shanmugam condemns the action

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