‘முத்துநகரத்தை கொலை நகரமாக மாற்றிய தவெக அரசு’ - கனிமொழி கண்டனம்!
முத்துநகரமான தூத்துக்குடியை கொலை நகரமாக தவெக அரசு மாற்றியுள்ளதாக கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம்..
முதல்வர் விஜய் - திமுக எம்.பி. கனிமொழி - (கோப்புப் படம்)
முத்துநகரமான தூத்துக்குடியை கொலை நகரமாக தவெக அரசு மாற்றியுள்ளதாக கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், திமுக துணைப் பொதுச் செயலருமான கனிமொழி தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், “நேற்றைய தினம் தூத்துக்குடி கந்தன் காலனியில், வீட்டில் தனியாக இருந்த சசிகலா என்ற பெண் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நான்கு நாள்களில் ஏழு கொலைகள் எனத் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து, மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர். ‘முத்துநகரம்’ என்று அழைக்கப்படும் தூத்துக்குடியை, ‘கொலை நகரம்’ என்று அழைக்கும் நிலைக்குக் கொண்டு செல்கிறது தவெக அரசு.
மீண்டும் சொல்கிறேன்… முதல்வர் விஜய் மக்கள் மீது கருணை காட்டி, காவல்துறையை நிர்வகிக்கத் தெரிந்த ஒருவரிடம் அதன் பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டும்!” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
MP Kanimozhi has condemned the TVK government for transforming Thoothukudi—the 'City of Pearls'—into a 'city of murders.'
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