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சாத்தியமற்ற விலை! குறுகிய கால டெண்டர் ரத்து: நிர்மல் குமார்

மின்சாரத் துறையில் கோரப்பட்ட விலை சாத்தியமில்லாததால் குறுகிய கால டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து...

Minister Nirmal Kumar

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - கோப்புப் படம்

Updated On :

மின்சாரத் துறையில் கோரப்பட்ட விலை சாத்தியமில்லாததால் குறுகிய கால டெண்டர் ரத்து செய்யப்படுவதாக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

2027 பிப்ரவரி - ஜூலை இடையிலான தேவைக்கு 1,500 மெகாவாட், 2026 நவம்பர் - 2027 மே வரையிலான மாலை நேர மின் தேவையைச் சமாளிப்பதற்காக மாதத்துக்கு 1,000 மெகாவாட், 2026 நவம்பர் - 2027 ஜனவரி இடையிலான மின் தேவைக்காக 4,900 மெகாவாட் மின்சாரம் என 4 குறுகிய கால டெண்டரை தமிழக அரசு வெளியிட்டிருந்தது.

இதனிடையே, உச்ச நேரத்துக்கான மின்தேவை டெண்டர் இன்று (அக். 29) திறக்கப்பட்ட நிலையில், டெண்டரில் கோரப்பட்ட விலை சாத்தியமில்லை எனக் கூறப்பட்டதால், குறுகிய கால டெண்டரை மின்சாரத் துறை ரத்து செய்துள்ளது.

முன்னதாக, வெளிச் சந்தையில் ரூ. 41.5, ரூ. 35-க்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்த டெண்டர்களும் ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Short-term tender in the electricity sector cancelled as the quoted price was unfeasible

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