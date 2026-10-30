அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் ஆம்னி பேருந்துகளின் அனுமதி ரத்து! போக்குவரத்துத் துறை
ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாகப் புகார்கள் வரும்பட்சத்தில், அனுமதி ரத்து போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத் துறை தெரிவித்திருப்பது பற்றி...
ஆம்னி பேருந்துகள் - கோப்புப் படம்
ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாகப் புகார்கள் வரும்பட்சத்தில், அனுமதி ரத்து போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத் துறை ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுத்தொடர்பாக, போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிகப்படியான கட்டணம் வசூலிப்பதை தடுப்பது, போக்குவரத்து நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்துவது தொடர்பாக,
முதன்மை செயலாளர் / போக்குவரத்து ஆணையர், சிஜி தாமஸ் வைத்யன், போக்குவரத்து துறை அரசு செயலாளர், இல.நிர்மல்ராஜ், மற்றும் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குநர், முனைவர் வீ.ப. ஜெயசீலன் ஆகியோர் தலைமையில் மாநில போக்குவரத்து ஆணையரகத்தில் 29.10.2026 அன்று கலந்தாலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கும், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்த்து பயணங்களை சிரமமின்றி மேற்கொள்ளவும் ஆம்னி பேருந்துகளை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள திருவசந்தம் உணவகத்திற்கு முன்னர் நிறுத்தக்கூடாது எனவும், இணையவழி தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள திருவசந்தம் உணவகம் என்ற இடத்தினை நீக்கம் செய்யும்படியும், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்குள் சென்று ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிறுத்துமிடத்தில் மட்டுமே நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றிச்செல்லவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அவ்வாறு திருவசந்தம் உணவகம் முன்பு ஆம்னி பேருந்துகள் நிறுத்தப்படும்பட்சத்தில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மேலும், பண்டிகைக் காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகள் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என ஏற்கெனவே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் சிறை பிடிக்கப்பட்டு, அனுமதிச்சான்று மீது தற்காலிக தடை / அனுமதி இரத்து போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதனை கண்காணிக்கும் பொருட்டு தமிழகம் முழுவதுமுள்ள 12 சரகங்களில் சிறப்புப் பறக்கும் படை (Enforcement Team) குழு அமைக்கப்பட்டு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில் காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலைய மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழக பொது மேலாளர், இணையதள ஆம்னி பேருந்து பதிவு நிறுவனங்கள் (Abhi Bus, Red Bus. Zing Bus, Flix Bus, Paytm) மற்றும் தமிழ்நாடு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர் சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இனிவரும் நாட்களில், ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாகப் புகார்கள் வரும்பட்சத்தில், அனுமதி இரத்து போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
புகார் தெரிவிக்க வேண்டிய கைப்பேசி எண்: 1800 425 6151
புகார் தெரிவிக்க வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: tc.tn@nic.in என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The Transport Commissioner stated that severe measures, such as permit cancellation, will be initiated against omni bus operators found collecting excess fares from passengers.
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