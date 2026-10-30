மது போதையில் மகன் வெறிச்செயல்: தாய் அடித்துக் கொலை
தருமபுரியில் மது போதையில் மகன், தாயை அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் குறித்து...
மது போதையில் மகன் வெறிச்செயல்: தாய் அடித்துக் கொலை - கோப்புப்படம்
தருமபுரி: தருமபுரியில் மது போதையில் மகன், தாயை அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டம், பழைய இண்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சித்தன்(50). கட்டட மேஸ்திரி. இவரது மனைவி சின்னபாப்பா (45). இவர்களது மகன் தேவராஜ் (19). சிறுவயதிலேயே மது மற்றும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பழக்கங்களுக்கு அடிமையான தேவராஜ், அண்மையில் சில குற்ற வழக்குகள் தொடர்பாக கைதாகி பிணையில் வெளியே வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு போதையில் வீட்டுக்கு வந்த அவர் தனது தாயாரிடம் தகராறு செய்துள்ளார். செலவுக்கு பணம் கேட்டு தாயார் தரவில்லை என கூறப்படுகிறது. ஒரு கட்டத்தில், போதை வெறியில் ஆத்திரம் தலைக்கேறிய தேவராஜ் இரும்பு பட்டையை எடுத்து தாயாரை சரமாரியாக தாக்கியும் குத்தியும் தாக்கியுள்ளார்.
அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர், சென்று பார்த்தபோது சின்ன பாப்பா இறந்து கிடந்துள்ளார். அருகில் பட்டை கம்பியுடன் நின்றுள்ளார் தேவராஜ்.
தகவல் அறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு வந்த இண்டூர் காவல் நிலைய போலீசார், சின்னபாப்பா உடலை கைப்பற்றி உடல்கூறாய்வுக்காக தருமபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து வழக்குப் பதிவு செய்து, தேவராஜை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பெற்ற தாயை மது போதை வெறியில் மகன் அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Son’s violent act while intoxicated: Mother beaten to death
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