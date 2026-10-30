முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு அமைச்சர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அமைச்சர்கள் மரியாதை செலுத்தியது குறித்து...
மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு தவெக சார்பில் அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், ராஜா, மதன் ராஜா ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். - டிஎன்எஸ்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அமைச்சர்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் குரு பூஜையையொட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்தில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் ஏராளமானோர் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.
இதையொட்டி மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், ராஜா, மதன் ராஜா ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகையில், தேனி சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
மேலும், நேற்று முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு வருகை தந்தபோது மின்தடை ஏற்பட்டதாக எழுந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், கோயிலில் ஜெனரேட்டர் இயங்கிக் கொண்டிருந்ததாகவும், அப்போது சுவிட்ச் மாற்றம் செய்யப்பட்டபோது சுமார் ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே மின்தடை ஏற்பட்டது மற்றபடி மின்தடை எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று விளக்கமளித்தார்.
தொடர்ந்து தமிழகத்தின் மின்சாரத் தேவை குறித்துப் பேசிய அவர், மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்காக தற்போது டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.8 முதல் ரூ.35 வரை கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், பிற மாநிலங்களில் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.41 வரை கொள்முதல் செய்யப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தங்கபாண்டியன், கோபிஷன், கருப்பையா, ஜெகநாத் மிஸ்ரா மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு தேவர் திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.
Ministers garland the statue of Muthuramalinga Thevar to pay their respects
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