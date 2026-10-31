கைதி தப்பியோட்டம்! மீண்டும் மீண்டுமா? மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி
கொளத்தூரில் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்து போக்சோ புகார் குற்றவாளி தப்பியோடியது குறித்து...
மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்
சென்னையில் போக்சோ புகாரில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முதியவர் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து தப்பியோடிய சம்பவம் குறித்து முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை புழல் அருகே பள்ளிக் குழந்தைகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக ஆட்டோ ஓட்டுநர் டேவிட்சன் (60) என்பவரை பொதுமக்கள் பிடித்து காவல்துறையில் ஒப்படைத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் தாக்கியதில் டேவிட்சனுக்கு காயம் ஏற்பட்டதால், அவரை சிகிச்சைக்காக கொளத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர். இந்த நிலையில், காவல்துறையினரை ஏமாற்றி, டேவிட்சன் அங்கிருந்து தப்பியோடினார்.
சமீபத்தில் சிறைக் கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வரும்நிலையில், டேவிட்சன் தப்பியோடிய சம்பவமும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்டு, முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது, "மீண்டும் மீண்டுமா?" என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Summary
MK Stalin questions the escape of a POCSO case accused from police custody
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