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போக்சோ வீரமணி வழக்கில் மு.க.ஸ்டாலின், ரகுபதியை விசாரிக்க வேண்டும்: தவெக புகார்

போக்சோ வீரமணியின் வழக்கில் மு.க. ஸ்டாலின், ரகுபதியை விசாரிக்க வலியுறுத்தி தவெக புகார் அளித்தது குறித்து...

Ragupathi | MK Stalin

ரகுபதி | மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

Published On :

போக்சோ வீரமணியின் வழக்கில் மு.க. ஸ்டாலின், ரகுபதி மீது விசாரிக்க வலியுறுத்தி தவெக புகார் மனு அளித்துள்ளது.

சிறுமிகளைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக போக்சோ வழக்கில் ஜெம் கிரானைட் நிறுவனர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு, அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, அவர் மீது தொடர்ந்து சிறுமிகள் புகார் அளித்து வருகின்றனர்.

மாநிலம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கை விசாரிக்க சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் முன்னாள் சட்டத் துறை அமைச்சர் ரகுபதியிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தி, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினரிடம் தவெக வழக்கறிஞர் அணி புகார் அளித்துள்ளனர்.

Summary

TVK files complaint urging interrogation of M.K. Stalin and Raghupathy in the POCSO case involving Veeramani

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