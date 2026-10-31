கலையரசன் கைது விவகாரம்! அத்துமீறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை: மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்
பேராசிரியர் கலையரசன் கைது விவகாரத்தில் அத்துமீறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியது குறித்து...
முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் கலையரசன் - X | MK Stalin
பேராசிரியரும் பொருளாதார நிபுணருமான கலையரசன் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் அத்துமீறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மு.க. ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "கேள்விகள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவது நல்லாட்சியல்ல; கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் நிர்வாகத்தை உருவாக்குவதுதான் நல்லாட்சி.
விமர்சனங்களை உள்வாங்கித் தமது தவறுகளைத் திருத்திக்கொள்வதுதான் ஜனநாயகத்தின் மாண்பு. விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியது கருத்துகளால்; காவல்துறை நடவடிக்கைகளால் அல்ல.
போலி சமூக ஊடகக் கணக்குகளின் கருத்துகளைக் காரணமாகச் சொல்லி, அதிகாலையில் காவல்துறை விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பேராசிரியர் கலையரசன், தமக்கு நேர்ந்த அநீதிக்கு எதிராக உரிமைக்குரல் எழுப்பி வெளிவந்திருப்பதற்கு எனது வாழ்த்துகள்.
சதியில் ஈடுபட்ட விர்ச்சுவல் விஷமிகளைக் கண்டறிவதோடு, அத்துமீறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதும் அவசியம் என்பதை அரசுக்கு நினைவூட்டுகிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
சென்னை அடையாறு பகுதியில் வசித்து வரும் சென்னை வளர்ச்சி மையத்தின் பேராசிரியரான கலையரசனை புதன்கிழமை அதிகாலை சீருடை இல்லாத காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பல்லாவரம் தவெக எம்.எல்.ஏ. காமாட்சி குறித்து அவதூறான கருத்தை பதிவிட்டதற்காக கைது செய்யப்படுவதாக காவல்துறையினர் விளக்கம் அளித்த நிலையில், அந்த கணக்கு தன்னுடையது இல்லை என்று கலையரசன் விளக்கம் அளித்தார்.
இதன்பின்னர், நேற்று காலை 8 மணியளவில் கலையரசனை அவரது வீட்டில் காவல்துறையினர் இறக்கிவிட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, தனக்கு தொடர்பில்லாத வழக்கில் அதிகாலையில் சீருடையில் இல்லாத காவலர்கள் தன்னை கைது செய்து துன்புறுத்தியதாக ஆன்லைன் வழியாக டிஜிபி-யிடம் கலையரசன் புகார் அளித்தார்.
இதனிடையே, கலையரசனை தலைமைச் செயலகத்துக்கு அழைத்த முதல்வர் விஜய், சம்பவம் குறித்து கலையரசனிடம் வருத்தமும் தெரிவித்தார்.
Summary
MK Stalin urges action against officials who overstepped their bounds in the case of Professor Kalaiyarasan’s arrest
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