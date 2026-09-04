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கிருஷ்ண ஜெயந்தி: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருநாளை முன்னிட்டு முதல்வர் விஜய்யின் வாழ்த்துச் செய்தி.

முதல்வர் விஜய்

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்

Published On :12 வினாடிகள் முன்பு

கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருநாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு, முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”அனைவரின் இல்லங்களும் உள்ளங்களும் மகிழ்ச்சியால் நிறையும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருநாளில் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

அநீதிக்கு எதிரான அறம் வெல்லும், எத்தகைய சூழலிலும் கடமை தவறாது செயல்பட வேண்டும், தர்மத்தின் வழியில்
மன உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் வாழ்க்கைப் பயணத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்னும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் உபதேசங்களைப் பின்பற்றி உயரிய வாழ்வியல் நெறிகளுடன் அன்பும் அறமும் தழைத்தோங்கும் நல்லுலகைப் படைத்திடுவோம்” என்று முதல்வர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Chief Minister C. Joseph Vijay has extended his greetings to the people of Tamil Nadu on the occasion of Krishna Jayanthi.

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