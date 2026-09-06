The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பிகாரில் கங்கை நதியில் வெள்ளம்! 16 லட்சம் போ் பாதிப்பு; மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்!ஐ.நா. பொதுச் சபை வருடாந்திர கூட்டத்தொடா்: செப்.26-இல் ஜெய்சங்கா் பங்கேற்பு ஜம்மு - காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்தவா்: ராணுவம்தமிழகத்தில் 6 நாள்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புஐ.நா. பொதுச் சபை அமா்வில் உரையாற்றுகிறாா் நேபாள பிரதமா்! சா்வதேச சமூகத்திடம் இழப்பீடு கோர திட்டம்! அமெரிக்க அமைதிக் குழு வருகை: ரஷியா, உக்ரைன் சண்டை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பு

புதிய விமான நிலையம் எங்கு அமைகிறது? வெளியான தகவல்!

புதிய விமான நிலைய இடம் குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலனை.

flight

விமானம் - படம் / நன்றி - டியூஐ

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 10:51 am IST

பரந்தூர் விமான நிலையம் கைவிடப்பட்ட நிலையில், சென்னையின் 2-வது விமான நிலைய இடம் குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பரந்தூர் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் சுமார் 4,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் சென்னையின் இரண்டாவது பசுமை விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான பணிகளில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் ஈடுபட்டு வந்தன.

இந்த திட்டத்துக்காக பரந்தூர், ஏகனாபுரம், குணககரம்பாக்கம், நெல்வாய் உள்ளிட்ட 13 கிராமங்களில் உள்ள நீர்நிலைகள், விவசாய நிலங்கள், குடியிருப்பு பகுதிகளில் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டது.

மேலும், பரந்தூர் விமான நிலைய எதிர்ப்பு போராட்டக்குழு தொடங்கப்பட்டு அதன் மூலம் அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளை சந்தித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும், அமைப்புகளின் நிர்வாகிகளும் ஆதரவு தெரிவித்து வந்தனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கப்பட்டு முதன்முதலாக ஏகனாபுரம் வருகை தந்த அக்கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய், பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு, தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் கைவிடப்பட்டு, மாற்று இடம் தோ்வு செய்யப்படும் என பேசினார்.

இதனிடையே, விவசாயிகள், பொதுமக்களின் நலனைக் காப்பதற்காக பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை தமிழக அரசு கைவிடுவதாக அண்மையில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தாா்.

அதற்கு மாற்றாக, வேறு இடத்தைத் தேர்வு செய்யும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில், செய்யூர், கும்மிடிப்பூண்டி அருகேயுள்ள மாநெல்லூர் என 2 இடங்களில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலனை செய்து வருகிறது.

மாற்று இடத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து, ஆய்வு செய்ய விமான நிலைய ஆணையத்துக்கு, தமிழக அரசு சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Summary

Reports indicate that the Tamil Nadu government is considering a location for Chennai's second airport, with the Parandur airport project having been abandoned.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பரந்தூர் தரும் பாடம்

பரந்தூர் தரும் பாடம்

பரந்தூர் விமான நிலையத்தைக் கைவிடுவது மாநில வளர்ச்சியைப் படுகுழியில் தள்ளும்: மு.க. ஸ்டாலின்

பரந்தூர் விமான நிலையத்தைக் கைவிடுவது மாநில வளர்ச்சியைப் படுகுழியில் தள்ளும்: மு.க. ஸ்டாலின்

பரந்தூருக்குப் பதிலாக மாற்று இடம் என்ன? கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை என்ன செய்வீர்கள்? அண்ணாமலை

பரந்தூருக்குப் பதிலாக மாற்று இடம் என்ன? கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை என்ன செய்வீர்கள்? அண்ணாமலை

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்துக்கு மாற்று இடம்: தமிழக அரசின் புதிய முன்மொழிவு வரவில்லை; மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தகவல்

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்துக்கு மாற்று இடம்: தமிழக அரசின் புதிய முன்மொழிவு வரவில்லை; மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தகவல்

விடியோக்கள்

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK