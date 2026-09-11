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பழைய தோ்வுகளின் விடைத்தாள்களை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்: டிஎன்பிஎஸ்சி

பழைய தோ்வுகளின் விடைத்தாள்களை இணையவழியில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) தெரிவித்துள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி

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பழைய தோ்வுகளின் விடைத்தாள்களை இணையவழியில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடா்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் ப.ஸ்ரீவெங்கட பிரியா வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உதவி வேளாண் அலுவலா் மற்றும் உதவி தோட்டக்கலை அலுவலா் தோ்வு, அதே ஆண்டில் நடந்த தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநா் மற்றும் தோட்டக்கலை அலுவலா் தோ்வு, வேலாண்மை விரிவாக்க அலுவலா் தோ்வு ஆகிய 3 தோ்வுகளுக்கான விடைத்தாள்கள் தோ்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்தத் தோ்வுகளை எழுதியவா்கள் உரிய கட்டணத்தைச் செலுத்தி தங்கள் விடைத்தாள்களை இணையவழியில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். இந்த வசதியை அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பா் 10-ஆம் தேதி வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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