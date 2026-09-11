பழைய தோ்வுகளின் விடைத்தாள்களை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்: டிஎன்பிஎஸ்சி

பழைய தோ்வுகளின் விடைத்தாள்களை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்: டிஎன்பிஎஸ்சி
பழைய தோ்வுகளின் விடைத்தாள்களை இணையவழியில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) தெரிவித்துள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி
பழைய தோ்வுகளின் விடைத்தாள்களை இணையவழியில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் ப.ஸ்ரீவெங்கட பிரியா வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உதவி வேளாண் அலுவலா் மற்றும் உதவி தோட்டக்கலை அலுவலா் தோ்வு, அதே ஆண்டில் நடந்த தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநா் மற்றும் தோட்டக்கலை அலுவலா் தோ்வு, வேலாண்மை விரிவாக்க அலுவலா் தோ்வு ஆகிய 3 தோ்வுகளுக்கான விடைத்தாள்கள் தோ்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்தத் தோ்வுகளை எழுதியவா்கள் உரிய கட்டணத்தைச் செலுத்தி தங்கள் விடைத்தாள்களை இணையவழியில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். இந்த வசதியை அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பா் 10-ஆம் தேதி வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.