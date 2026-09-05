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பி.எட்., எம்.எட். தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

தமிழகத்தில் கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற பி.எட்., எம்.எட். தோ்வுகளின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப் படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 2:26 am IST

தமிழகத்தில் கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற பி.எட்., எம்.எட். தோ்வுகளின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

கல்வியியல் கல்லூரிகளின் முதல்வா்கள் தங்கள் உள்நுழைவை (லாக்இன்) பயன்படுத்தி மாணவா்களின் தோ்வு முடிவுகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தோ்வு முடிவுகள் தனியாக கல்லூரிகளுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படாது. தோ்வு முடிவில் ஏதேனும் விளக்கம் தேவைப்படின் செப்.7-ஆம் தேதிக்குள் இணையவழியில் கோரிக்கையை சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலைக்கழக தோ்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் எம்.கண்மணி கல்லூரி முதல்வா்களுக்கு தகவல் அனுப்பியுள்ளாா்.

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