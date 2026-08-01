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சென்னை

சென்னைப் பல்கலை. தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற இளநிலைப் பட்டப் படிப்புகளுக்கான தோ்வு முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டன.

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற இளநிலைப் பட்டப் படிப்புகளுக்கான தோ்வு முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டன.

தோ்வு முடிவுகளை ட்ற்ற்ல்ள்://ங்ஷ்ஹம்.ன்ய்ா்ம்.ஹஸ்ரீ.ண்ய்/ழ்ங்ள்ன்ப்ற்ள்/ என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக சென்னை பல்கலைக்கழகப் பதிவாளரும், தோ்வுக் கட்டுப்பாளரும் தெரிவித்துள்ளனா்.

இது குறித்த செய்திக்குறிப்பு:

ஏப்ரலில் நடைபெற்ற இளநிலை (1 முதல் 4-ஆம் பருவத் தோ்வு வரை) பட்டப்படிப்புகளின் அனைத்துப் பிரிவுகளுக்கான தோ்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது. மாணவா்கள் ஆக. 3 முதல் 8 வரை சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரி மூலம் மறுமதிப்பீட்டுக்கும், மறு கூட்டலுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

உடனடித் தோ்வு: 5-ஆவது பருவத் தோ்வு வரை அனைத்து கோட்பாடு மற்றும் செய்முறைப் பாடங்களிலும் தோ்ச்சி பெற்று, 6-ஆவது செமஸ்டா் தொடா்பான ஒரே ஒரு கோட்பாட்டுப் பாடத்தில் மட்டும் தோல்வியடைந்த மாணவா்கள், கல்லூரி மூலம் உடனடித் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 4-ஆவது பருவத் தோ்வு தொடா்பான ஒரே ஒரு கோட்பாட்டுப் பாடத்தில் மட்டும் தோல்வியடைந்த முதுநிலை மற்றும் தொழில்முறை மாணவா்கள் 5.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை இணைவழியில் உடனடித் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

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