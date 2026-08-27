84 பாடங்களுக்கான யுஜிசி-நெட் தோ்வு முடிவுகள்: விரைவில் வெளியீடு

84 பாடங்களுக்கான யுஜிசி-நெட் தோ்வு முடிவுகள்: விரைவில் வெளியீடு
84 பாடங்களுக்கான யுஜிசி-நெட் தோ்வு முடிவுகள் இந்த வாரம் வெளியிடப்படும் என்று தேசிய தோ்வு முகமை (என்டிஏ) தெரிவித்தது.
84 பாடங்களுக்கான யுஜிசி-நெட் தோ்வு முடிவுகள் இந்த வாரம் வெளியிடப்படும் என்று தேசிய தோ்வு முகமை (என்டிஏ) தெரிவித்தது.
இதுதொடா்பாக என்டிஏ ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘84 பாடங்களுக்கான யுஜிசி நெட் இறுதி விடைக்குறிப்புகள் மற்றும் தோ்வு முடிவுகள், சிஎஸ்ஐஆா் நெட், ஐசிஏஆா் ஏஐஇஇஏ (பிஜி), ஏஐசிஇ (பிஹெச்டி) 2026 தோ்வுகளின் முடிவுகள் இந்த வாரம் என்டிஏவின் அதிகாரபூா்வ வலைதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
இதுகுறித்து என்டிஏ வெளியிடும் அதிகாரபூா்வ தகவல்களை மட்டுமே நம்புமாறு தோ்வா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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