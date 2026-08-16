யுஜிசி-நெட் தோ்வு 2026-ன் தற்காலிக விடைக்குறிப்புகளை வெளியிட்டது என்டிஏ

புது தில்லி: யுஜிசி-நெட் ஜூன் 2026 தேர்வின் 84 பாடங்களுக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்புகளை தேசிய தோ்வு முகமை (என்டிஏ) ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில், தேர்வகள் விடைக்குறிப்புகள் மீதான ஆட்சேபனைகளை இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் ஆக.16 முதல் 18-ஆம் தேதி இரவு 11.59 மணி வரை தெரிவிக்கலாம். ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்படும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் உரிய ஆவணச் சான்றுகளைத் தேர்வர்கள் இணைக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் செயலாக்கக் கட்டணமா ரூ.200 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆக.18 இரவு 11.59 மணிக்குள் செலுத்த வேண்டும்.
ஆங்கிலம், வணிகவியல் மற்றும் சமூகவியல் ஆகிய 3 பாடங்களுக்கான வினாத்தாள்களில் பல்வேறு வகையான பிழைகள் இருப்பதாகப் பெறப்பட்ட புகாா்களை ஆய்வு செய்வதற்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், மேற்கண்ட மூன்று பாடங்கள் குறித்த தனி பொது அறிவிப்பு பின்னா் வெளியிடப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
தேர்வர்கள் விடைக்குறிப்பு மற்றும் ஆட்சேபனை தொடா்பான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூா்வ இணையதளம் மற்றும் சரிபாா்க்கப்பட்ட சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் வெளியிடப்படும் தகவல்களை மட்டுமே நம்புமாறு என்டிஏ அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Summary
NTA has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC-NET June 2026 examination
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