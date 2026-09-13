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தமிழக வரலாற்றில் இதுபோன்ற டம்மி முதல்வரை பார்த்ததில்லை: உதயநிதிவிநாயகர் சதுர்த்தி: நாகர்கோவில் - தாம்பரம் நாளை சிறப்பு ரயில் அறிவிப்புதொழில்நுட்பம், கனிம வளத்தை ஆயுதமாக்கக் கூடாது: பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை!243 பயணிகளுடன் இந்தோனேசிய கப்பல் மாயம்: 103 பேர் மீட்பு!தனித்துப் போட்டி, தவெக ஆட்சிக்கு பாதிப்பில்லை: பெ. சண்முகம்தாராபுரத்தில் சிபிஐ, மதுராந்தகத்தில் சிபிஎம் போட்டி: மு. வீரபாண்டியன் அறிவிப்பு

விநாயகர் சதுர்த்தி: நாகர்கோவில் - தாம்பரம் நாளை சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு

நாகர்கோவில் - தாம்பரம் இடையே நாளை (செப். 14) சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து...

நாளை சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு - பிரதிப் படம்

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விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, நாகர்கோவில் - தாம்பரம் இடையே நாளை (செப். 14) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் நாளை (செப். 14) விநாயகர் சதுர்த்தி விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், 1 லட்சம் விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபாடு நடத்தப்படவுள்ளது.

மேலும், திங்கள்கிழமையில் விநாயகர் சதுர்த்தி வருவதால், தொடர் விடுமுறையாகக் கொண்டு மக்கள், ரயில்கள், பேருந்துகளில் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றுள்ளனர்.

இதனிடையே, விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நிறைவடைந்தவுடன் மீண்டும் அவர்களின் பணியிடத்துக்குத் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக சிறப்பு ரயில்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நாகர்கோவில் - தாம்பரம் இடையே நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, நாகர்கோவிலில் இருந்து செப். 14 இரவு 11 மணிக்கு சிறப்பு ரயில் புறப்பட்டு, மறுநாள் (செப். 15) காலை 10.45 மணிக்கு சென்னை தாம்பரம் வந்தடையும். இதற்கான முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணிக்குத் தொடங்குகிறது.

Summary

Vinayagar Chaturthi: A special train will be operated between Nagercoil and Tambaram tomorrow (Sep. 14)

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