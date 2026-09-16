தாம்பரத்திலிருந்து மதுரைக்கு இன்று முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்
அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு புதன்கிழமை மாலை தாம்பரத்திலிருந்து மதுரைக்கு முன்பதிவில்லா சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
சிறப்பு ரயில் - பிரதிப் படம்
அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு புதன்கிழமை மாலை தாம்பரத்திலிருந்து மதுரைக்கு முன்பதிவில்லா சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே செவ்வாய்க்கிழமை விடுத்த செய்திக்குறிப்பு: அருள்மிகு மீனாட்சிசுந்தரேசுவரா் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு ரயிலில் செல்லும் பக்தா்கள் கூட்டத்தை சமாளிக்கும் பொருட்டு முன்பதிவில்லாத ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.
புதன்கிழமை (செப்.16) மாலை 5 மணிக்கு தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு மெமு ரயில் மதுரையை அதிகாலை 2.20 மணிக்கு சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் மதுரையிலிருந்து வியாழக்கிழமை (17- ஆம் தேதி) பிற்பகல் 2 மணிக்குப் புறப்படும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில் அன்று இரவு 9.45 மணிக்கு தாம்பரத்தை வந்தடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள் செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூா், விழுப்புரம், விருத்தாசலம், அரியலூா், ஸ்ரீ ரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல் ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
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