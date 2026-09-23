அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா மனுவை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: மு.க.ஸ்டாலின் பதில் மனு
தனக்கு எதிராக அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா ரூ.1 கோடி மானநஷ்ட ஈடு கோரி, தாக்கல் செய்த வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் பதில்மனு தாக்கல்
ஆதவ் அா்ஜுனா | மு.க.ஸ்டாலின்
தனக்கு எதிராக அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா ரூ.1 கோடி மானநஷ்ட ஈடு கோரி, தாக்கல் செய்த வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் பதில்மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.
போதைப் பொருள் கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடா்புடைய ஜான் பிரிட்டோ, அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனாவின் உறவினா் எனக் கூறி, திமுக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு சமூக வலைதளத்தில் பதிவு வெளியிட்டது. அமலாக்கத் துறை வெளியிட்ட அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி, ரூ.258 கோடி போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்ட ஜான் பிரிட்டோ, தமிழக பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனாவின் உறவினா் என்ற உண்மை அம்பலமாகியுள்ளது என்று அந்தப் பதிவில் கூறிப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், அமலாக்கத் துறை குறிப்பிட்டிருந்த ஜான் பிரிட்டோ, தனது உறவினா் அல்ல. எனவே, அவதூறு பதிவிட்ட திமுக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு, அதன் பொறுப்பாளரான திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோா் ரூ.1 கோடி மானநஷ்ட ஈடு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறி, அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், இந்த மனுவுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் திமுக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்குவந்தது. அப்போது, மு.க.ஸ்டாலின் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ஆதவ் அா்ஜுனாவின் மாமனாா், மாமியாா், மாமியாரின் சகோதரா் ஆகியோருக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை வழக்கு உள்ளது. ஆதவ் அா்ஜுனாவும் சிபிஐ வழக்கை எதிா்கொண்டிருக்கிறாா். வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், கரூா் கூட்டநெரிசலில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடா்பாக சிபிஐ விசாரணையை எதிா்கொண்டதாக ஆதவ் அா்ஜுனா கூறியிருக்கிறாா்.
ஆனால், இதையெல்லாம் மறைத்து இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்திருக்கிறாா். சுத்தமான கரங்களுடன் இந்த உயா்நீதிமன்றத்தை அவா் அணுகாததால், எந்த நிவாரணமும் கோர உரிமையில்லை. போதைப் பொருள் கடத்தல் தொடா்பாகவோ, அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனாவின் உறவினா் ஜான் பிரிட்டோவை தொடா்புபடுத்தியோ பதிவுகள் வெளியிடும்படி, தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கு நான் ஒப்புதலோ, அறிவுறுத்தலோ வழங்கவில்லை. கட்சியின் பல்வேறு அணிகளைச் சோ்ந்தவா்கள் சமூகவலைதளங்களில் பதிவிடும் பதிவுகளுக்கு தலைவா் என்பதற்காக என்னை பொறுப்பாக்க முடியாது.
ஜான் பிரிட்டோ என்ற பெயரில் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனாவுக்கு உறவினா் இருக்கிறாா் என்பதையோ, அவா் மீது அமலாக்கத் துறை வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது என்பதையோ, ஆதவ் அா்ஜுனா மறுக்கவில்லை. எனவே, வேண்டுமென்று, உள்நோக்கத்துடன் பதிவுகளை வெளியிட்டதாக அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை.
ஆதவ் அா்ஜுனா குடும்பத்தினா் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடையவா்களாக இருந்துவரும் நிலையில், அவரை அவமதித்ததாகக் கூறுவது விநோதமானது. ஏற்கெனவே, என்னைப் பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் விமா்சித்துப் பேசிய ஆதவ் அா்ஜுனா, தற்போது மானநஷ்டஈடு கோர முடியாது. அவருடைய நன்மதிப்புக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு எந்தவொரு ஆதாரத்தையும் தாக்கல் செய்யவில்லை. இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல. எனவே, வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய திமுக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, விசாரணையை வரும் அக்.26-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.
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