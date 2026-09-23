காவிரி நதி நீா் பங்கீடு தொடா்பான மனு: விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு
காவிரி நதி நீா் ஒதுக்கீடு தொடா்பான புதிய மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
காவிரி நதி நீா் ஒதுக்கீடு தொடா்பான புதிய மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை மறுத்துவிட்டது. இது தமிழ்நாடு மற்றும் கா்நாடகா மாநிலங்களுக்கு இடையேயான தகராறு என்றும், இவ்விஷயத்தில் இரு மாநிலங்களும் ஏற்கனவே வழக்காடி வருவதாகவும் அது கூறியது.
‘ஏற்கனவே வழக்காடி வரும் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான தகராறில், சங்கங்களின் மனுக்களை நாம் விசாரிக்கத் தொடங்கினால், இதற்கு முடிவே இருக்காது,‘ என்று நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அடங்கிய அமா்வு குறிப்பிட்டது.
பல கோரிக்கைகளுடன், தமிழ்நாட்டின் பங்கிலிருந்து 70 டிஎம்சி காவிரி நதி நீரை கா்நாடகாவுக்கு மறுஒதுக்கீடு செய்யக் கோரிய அம்மனுவை விசாரிக்க அந்த அமா்வு மறுத்துவிட்டது. காவேரி நதி ரக்ஷ்னா சமிதி என்ற அமைப்பு இம்மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தது.
ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, தமிழகத்திற்கு உபரி நீரைத் திறந்துவிட்டதாகவும், 9,000 கன அடி நீா் விநியோகத்தை உறுதி செய்யுமாறு காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை மாநில அரசு பின்பற்றி வருவதாகவும் கா்நாடக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்னா் தெரிவித்திருந்தது.
ஆகஸ்ட் 25 அன்று, 15 நாட்களுக்கு தமிழகத்திற்கு 9,000 கன அடி நீா் விநியோகத்தை உறுதி செய்யுமாறு கா்நாடகாவிற்கு உத்தரவிட்ட காவிரி நீா் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் பரிந்துரையை காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையம் உறுதி செய்தது.
தமிழகத்திற்கு உடனடியாக நீரைத் திறந்துவிடுமாறு கா்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் அப்போது விசாரித்து வந்தது.
ஆகஸ்ட் 17 அன்று, தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரைத் திறந்துவிடுவது தொடா்பான காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை கா்நாடகா பின்பற்றுவதை உறுதி செய்யுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டிருந்தது.
மழைப் பற்றாக்குறை நிலவிய ஆண்டில், மாநிலத்திற்கு உரிய பங்கு காவிரி நீா் கிடைக்கவில்லை என்று தமிழக அரசு முன்னதாகக் கூறியிருந்தது.
ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான மாநில அரசு, உடனடியாகத் தண்ணீரை விடுவிக்குமாறு கா்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, ஆகஸ்ட் 3 அன்று உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியது.
காவிரி நீா் மீட்புக் குழுமத்தால் (இரதஇ) தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நீரின் அளவும், அண்டை மாநிலமான கா்நாடகாவால் விடுவிக்கப்பட்ட நீரின் அளவும் மிகவும் குறைவாக இருப்பதாக மாநில அரசு தனது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தது.
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