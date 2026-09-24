சொத்து வரி உயா்வுக்கு எதிரான வழக்குகள்: சென்னை, கோவை, ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையா்கள் ஆஜராக உத்தரவு
சொத்து வரி தொடா்பான வழக்குகளில் மாநகராட்சிகள் தரப்பில் வழக்குரைஞா்கள் ஆஜராகாததால், சென்னை, கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா்கள் நேரில் ஆஜராக சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
உயா்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சொத்து வரி தொடா்பான வழக்குகளில் மாநகராட்சிகள் தரப்பில் வழக்குரைஞா்கள் ஆஜராகாததால், சென்னை, கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா்கள் நேரில் ஆஜராக சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் சொத்து வரி உயா்வு தொடா்பாக, பல்வேறு மாநகராட்சிக்கு எதிரான வழக்குகள் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்து வருகின்றன. இந்த வழக்குகளின் விசாரணையின்போது, மாநகராட்சிகள் தரப்பில் பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் பலமுறை கால அவகாசம் வழங்கியிருந்தது.
ஆனால், பல்வேறு மாநகராட்சிகளுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகளின் விசாரணையின்போது அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா்கள் யாரும் ஆஜராகாததால், ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையா் அா்பித் ஜெயின், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன்ஆகியோா் வரும் 29-ஆம் தேதியும், கோவை மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா வரும் 30-ஆம் தேதியும் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
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