The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளம்! வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி! திருவள்ளூர் அரசுப் பள்ளி காலை உணவில் பல்லி: 40 மாணவர்களுக்கு சிகிச்சைமதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கு ஆதரவு! ஜி.கே. வாசன்பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து!இடைத்தேர்தல்: ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி!செப். 26 முதல் காலாண்டு விடுமுறை! சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு தடை! தமிழக அரசுஇடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா! தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்!அமெரிக்காவில் சீன அதிபர்: விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றார் டிரம்ப்!ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைந்தது- பிரதமா் மோடிஐ.நா.வில் மீண்டும் காஷ்மீா் பிரச்னையை எழுப்பிய துருக்கி அதிபா் டெங்கு தடுக்க பள்ளிகளில் தொடா் தூய்மைப் பணிகள்: கல்வித் துறை உத்தரவு காஷ்மீா் குறித்து இஸ்லாமிய நாடுகள் கருத்து: இந்தியா நிராகரிப்பு தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்பனை- அமேசான் உள்ளிட்ட இணையவழி வா்த்தக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம்

இடைத்தேர்தல்! திமுகவுக்கு மேலும் ஒரு கட்சி ஆதரவு!

இடைத்தேர்தலில் திமுகவுக்கு மேலும் ஒரு கட்சி ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது பற்றி...

MK Stalin

மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

Published On :

மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு இந்திய தேசிய லீக் ஆதரவு அளித்துள்ளது.

மது​ராந்​தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய 2 தனித் தொகுதிகளுக்கும் வருகிற அக். 6 ஆம் தேதியில் இடைத்​தேர்​தல் நடை​பெறவுள்​ளது. தொடர்ந்து, அக். 9 ஆம் தேதியில் வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த தேர்தலில் ஆளும் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாதக மற்றும் இடதுசாரிகள் தனித்தனியாக போட்டியிடுவதால் ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

இந்த நிலையில், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு தேசிய லீக் ஆதரவு அளித்துள்ளது.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்த இந்திய தேசிய லீக் மாநிலத் தலைவர் அல்ஹாஜ் எம். பஷீர் அஹமது உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அதரவு கடிதத்தை வழங்கினர்.

மு.க. ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்த இந்திய தேசிய லீக் நிர்வாகிகள்

மு.க. ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்த இந்திய தேசிய லீக் நிர்வாகிகள்

இரண்டு நாள்களுக்கு முன்னதாக திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு புதிய புரட்சிக் கழகம் கட்சி ஆதரவு அளித்திருந்தது.

இதனிடையே, இன்று காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே. வாசன், ஆளும் தவெக தலைமையிலான மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

By-election! Another party extends support to the DMK!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இடைத்தோ்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு: மல்லை சத்யா

இடைத்தோ்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு: மல்லை சத்யா

தாராபுரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சுகன்யா வேட்புமனு தாக்கல்

தாராபுரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சுகன்யா வேட்புமனு தாக்கல்

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு செ.கு.தமிழரசன் ஆதரவு!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு செ.கு.தமிழரசன் ஆதரவு!

மதுராந்தகம், தாராபுரம்: திமுக வேட்பாளா்கள் சுயவிவரம்

மதுராந்தகம், தாராபுரம்: திமுக வேட்பாளா்கள் சுயவிவரம்

விடியோக்கள்

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service