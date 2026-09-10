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மதுராந்தகம், தாராபுரம்: திமுக வேட்பாளா்கள் சுயவிவரம்

திமுக சாா்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதி வேட்பாளராக இ.பரந்தாமனும், தாராபுரம் (தனி) தொகுதி வேட்பாளராக செள.சுகன்யாவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

திமுக

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திமுக சாா்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதி வேட்பாளராக இ.பரந்தாமனும், தாராபுரம் (தனி) தொகுதி வேட்பாளராக செள.சுகன்யாவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

மதுராந்தகம் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இ.பரந்தாமன் (49), பிஏபிஎல் படித்துள்ளாா். வழக்குரைஞராக பணிபுரிகிறாா். திமுக சட்டத்துறை இணைச் செயலரான இவா், திமுக சாா்பில் 2016-இல் பூந்தமல்லி (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டு 2-ஆவது இடம் பிடித்தாா். 2021-இல் எழும்பூா் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா்.

சென்னை எழும்பூரைச் சோ்ந்த, பிரேமா என்ற மனைவி, ஐ.பி.கரிகாலன், ஐ.பி.செழியன் ஆகிய இரு மகன்கள் உள்ளனா்.

தாராபுரம்-செள.சுகன்யா: தாராபுரம் (தனி) தொகுதி திமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள செள.சுகன்யா( 34) எம்.ஏ.பி.எல். படித்துள்ளாா். வழக்குரைஞராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். 2013-இல் திமுகவில் சோ்ந்த இவா், திருப்பூா் மாவட்ட வழக்குரைஞா் அணி துணை அமைப்பாளராக உள்ளாா்.

தோ்தலில் முதல்முறையாக போட்டியிடுகிறாா். இவரது கணவா் மு.மணிவாசகம், விவசாயி. தாராபுரம் ஒன்றிய திமுக இளைஞா் அணி துணை அமைப்பாளராகவும் உள்ளாா். இவா்களுக்கு அக்ஷயா (6) என்ற மகள் உள்ளாா்.

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