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பள்ளிகளில் காலை உணவில் பல்லி: நயினாா் நாகேந்திரன் கண்டனம்

பள்ளிகளில் காலை உணவில் பல்லி விழுந்து குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் தொடா்புள்ளவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.

நயினாா் நாகேந்திரன் - கோப்புப் படம்

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பள்ளிகளில் காலை உணவில் பல்லி விழுந்து குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் தொடா்புள்ளவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் மேலகண்டைப் பள்ளியில் காலை உணவில் பல்லி விழுந்து 11 குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்ட அதிா்ச்சி விலகுவதுக்குள், அடுத்ததாகத் திருவள்ளூா் மாவட்டம் கொட்டையூா் நடுநிலைப் பள்ளியிலும் உணவில் பல்லி விழுந்து 36 மாணவா்கள் வாந்தி, மயக்கமடைந்து அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது பேரதிா்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்குச் ‘சத்துணவு வழங்குகிறோம்’ என்ற போா்வையில் குழந்தைகளின் உயிருக்கு ஆபத்து விலைவிக்கும் கொடூரத்தை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அரங்கேற்றி வருகிறது.

தமிழக ஆட்சியின் உச்சக்கட்ட நிா்வாகச் சீா்கேடே அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் இந்த அவலங்களுக்கு முழுக் காரணமாகும். பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தரமான உயா்சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இத்தகைய அலட்சியத்துக்கு காரணமான அதிகாரிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரா்கள் மீது உடனடியாகக் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன், போா்க்கால அடிப்படையில் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் முறையான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு மாணவா்களின் உணவுப் பாதுகாப்பை விரைந்து உறுதி செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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